أعراض السنط الجلدي

يعتبر السنط الجلدي من الأمراض الجلدية المنتشرة، وهو عبارة عن بروز زائد أو نمو في الجلد، يحدث نتيجة الإصابة بفيروسات، ويؤدي إلى حكة في الجلد، ومن الممكن أن يظهر في أماكن متفرقة بالجسم، وتحديدًا في اليدين والقدمين.

فيما يلي أسباب مرض السنط الجلدي وأعراض وفقًا لما أصدره موقع "mayo clinc"

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أسباب السنط في الجلد

تتعدد أسباب ظهوره لتشمل:

ملامسة شخص مصاب، فهو مرض معدٍ يسهل انتشاره.

استخدام أدوات شخص مصاب، وخاصة أدوات الحلاقة والمناشف، ما يسهل من انتشار الفيروس.

التلوث الناتج عن مسبح الماء "حمام السباحة".

رذاذ الحيوانات، وخاصة الخيل، فعندما يقوم بإخراج الرذاذ من فمه، فإنه قد يؤدي لظهور السنط.

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العلاقة الحميمة، في حالة ظهور السنط بالمنطقة التناسلية، سواء للرجال والسيدات، فإنه سرعان ما ينتقل من الطرف الآخر.

أعراض السنط

يمكن التعرف على الإصابة بمشكلة السنط الجلدية من خلال بعض الأمور وهى:

ظهور زوائد جلدية، وتكون بسطح خشن ودائرى أو متعرج، ويكون لونها مائلا للاصفرار أو البنى.

انتشاره في الجلد:

فهو مرض سريع الانتشار على الجلد، ومن الممكن ملاحظة تكراره في عدة أماكن أخرى.

غالبًا ما يظهر السنط على اليدين والقدمين، وخاصة في باطن القدم، أو بين أصابع اليد وبالقرب من الأظافر.

ليست مؤلمة

يعتبر السنط من الأمراض الجلدية غير المؤلمة، لذلك فلا يشترط وجود الآلام عند ظهوره.

حكة جلدية:

تعد الحكة الجلدية من أبرز أعراضه، فعندما يظهر في الجلد يشعر الشخص المصاب بحكة وفرك في المنطقة المصابة.

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