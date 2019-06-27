تعاني كثير من السيدات من آثار الجفاف في العيد، سواء كان عرضا طبيا، أو بسبب عمليات العين المختلفة، من ليزك "تصحيح الإبصار"، والمياه البيضاء، والمياه الزرقاء والتي تسبب جفاف العين لفترة من الوقت، وتحتاج حينها لدموع صناعية.

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ما هي الدموع الصناعية؟

الدموع الصناعية هي عبارة عن قطرات طبية، توضع في العين، التي يعاني صاحبها من الجفاف لأسباب مختلفة، سواء كانت طبية أو غيرها.

الدموع الصناعية متوافرة في الصيدليات ويمكن استخدامها بدون مراجعة طبية، فهي بمثابة مرطب للعين وتساهم في علاج التهيج المرتبط بنقص إنتاج الدموع.

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الحالات الخفيفة يمكن أن تستخدم الدموع الصناعية والمعروفة أيضا بقطرات التشحيم، لأربع مرات في اليوم، بنيما الحالات المزمنة تستخدمها من 10 - 12 مرة في اليوم.

كثرة استخدامها لا يضر بالعينين، خاصة في حالات الجفاف الشديدة، ولكن يجب مراجعة الطبيب في حالة حدوث أمر عرضي مع استخدام القطرة مثل الاحمرار أو التورم.

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