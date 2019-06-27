الهامبورجر من الوجبات السريعة التحضير، وتتميز بطعمها الشهى، ومن الممكن أن تعد فى المنزل، لوفر مكوناتها، ولضمان نظافتها.

وفيما يلى طريقة عمل الهامبورجر، على طريقة الشيف "علاء الشربيني":

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المقادير

*نصف كيلو لحمة مفرومة.

*ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

*كوب من البقسماط.

*كمية من الثوم.

*ملعقة من الملح.

*حبة بصل متوسطة الحجم.

*ملعقة صغيرة الفلفل الأسود.

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*بيضة.

طريقة التحضير

نفرم اللحمة والبصل جيداً ونضعهما في كبة حتى يمتزجا جيداً.

إضافة الدقيق والبقسماط إلى الكبة.

ومن ثمّ الفلفل والملح، وخلط المكوّنات جيداً.

إضافة البيضة للخليط السابق وخفقها معه جيداً.

إخراج العجينة من الكبة ووضعها في كيس بلاستيكي، وحفظها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، إخراج العجينة بعد المدّة المحددة، وفردها وتقطيعها بالحجم المرغوب.

تشكيل الهامبورجر بطريقة وأشكال دائرية، ويفضل أن يكون حجمها متوسطاً.

حفظه في الثلاجة في أكياس بلاستيكية، بحيث تحفظ كل قطعة في كيس وحدها، أو استخدامه فوراً.

في حال الاستخدام الفوري يتمّ قلي القطع في زيت أو على جريل، بعد القلي يصفى جيداً ويضاف إلى الهامبورجر طبق من الخضار أو السلطة، والبعض يفضل الكاتشب أو المايونيز.

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