خبير نفسي عن "فتاة الموتوسيكل": شخصية المتهم سيكوباتية

علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، على واقعة فتاة الموتوسيكيل، وجريمة الخطف الوهمية، حيث ذكر أن هوس الشهرة على السوشيال ميديا كادت أن تدمر البنية التحتية للمجتمع المصري، مؤكدًا أن شخصية المتهم سيكوباتية يوجد بها سلبية ولا مبالاة وليس لديه مشاعر وأحاسيس، ويجب أن يجازى به فعل.

وأضاف "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن المتهم اخترع قصة من لا شيء لمجرد مجد شخصي على سمعة أسرة وفتاة مريضة، مؤكدًا أن أشقاء الفتاة يكللون بالذهب، متابعًا: "هذه الواقعة نتيجة الفراغ الثقافي".

من ناحية أخرى، أكد اللواء خالد زردق، الخبير الأمني، أن القانون سيأخذ مجراه، وأن المتهم سينال جزاءه، موضحًا أنه سيخضع لعقوبة جنح التشهير وجرائم الإنترنت، وسيكون عبرة لمن يريد أن يفعل مثله.

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وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن العمل يتنافى مع القيم الإنسانية، والمبادئ السامية لكل الأديان السماوية، وأنه تشهير ومتاجرة بالناس متاجرة سيئة لنيل الشهرة، مؤكدًا أنها ظاهرة غير أخلاقية لتحقيق الشهرة والمجد.

وتابع: "أسلوب المتهم مثل أسلوب الجماعات المعادية في التضليل الشرطة تقف بالمرصاد لهؤلاء وأمثالهم، ولن تتوان عن حق أي مواطن".

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