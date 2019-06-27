شقيقا فتاة الموتوسيكل: "البطل الوهمي" رفض التواصل معنا.. وعمل لنا بلوك

علق مروان محمود، شقيق فتاة الموتوسيكل، على واقعة الخطف الوهمية، حيث ذكر أن أحد الأشخاص ادعى أنه أنقذ شقيقته من الخطف، وأن الفتاة كانت مخطوفة وأنه أنقذها، وصوره هو وشقيقه وشقيقته أثناء سيرهم في الشارع بدون علمهم، موضحًا أنه هو من كان يركب خلف شقيقته حتى لا تسقط من الموتوسيكل.

وأضاف "محمود"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على قناة "المحور"، أن كل التفاصيل التي نُشرت عن قصة خطف شقيقته مختلقة وكاذبة، حيث إن الشخص اختلق الواقعة وروَّج صورة فتاة أخرى بتفاصيل كاذبة.

وتابع: "حاولت أتحدث مع البطل الوهمي الذي اختلق الواقعة، ولكنه لم يرد علي، وأول ما حاولت أتواصل معاه عملي بلوك، بس هو اللي جابه لنفسه والحمد لله إننا طلعنا على الهواء وأظهرنا الحقيقة".

Advertisements

من ناحية أخرى، ذكر علاء محمود، الشقيق الثاني لفتاة الموتوسيكل، والذي كان يقود الموتوسيكل، أن البطل الوهمي نشر صورة لفتاة غير شقيقته، وادعى أنه أنقذها من الخطف، موضحًا أن الفتاة شقيقته وكانت تستقل موتوسيكل معه هو وشقيقه، وتلقى استدعاء من قسم الشرطة بسبب هذه الواقعة الوهمية.

وتابع: "قدمت بلاغًا بالواقعة، وضباط الشرطة ساعدونا، والناس كلها وقفت معايا بعد الفيديو التوضيحي الذي نشرته، والكثيرون اعتذروا لي"، لافتًا إلى أنهم كانوا ذاهبين بشقيقته إلى المستشفى لأنها تعاني من إعاقة، وتتلقى جلسات تخاطب.

​