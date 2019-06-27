الامارات | أفراح العامري والهاملي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العامري والهاملي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عامر سعد الطويل العامري، حفل استقبال، بمناسبة زفافه إلى كريمة سيف بن مجرن خلف الهاملي. حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الوثبة بأبوظبي عدد من الشيوخ وأعيان قبيلتي العامري والهاملي، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، وضيوف من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحشد من المدعوين والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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