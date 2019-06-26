للرجال.. أفضل 5 أنواع أحذية لارتدائها في الصيف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
يحتاج أغلب الرجال الناس إلى استخدام ملابس مريحة في فصل الصيف وخاصة الأحذية والجوارب التي نرتديها أغلب ساعات اليوم.
نقدم لكم أفضل أنواع الأحذية التي يمكنك ارتدائها في الصيف في أي مكان سواء العمل أو في نزهة مع أصدقائك، وفقا لموقع " fashionbean":
1- Suede Penny Loafers
تحقق لك مظهرا أنيقا، ويمكن ارتدائها مع جميع الملابس شورت أو قميص أو بدلة صيفية خفيفة، ويفضل أن ترتديها مع جوارب قصيرة غير مرئية.
2- White Sneakers
تناسب الأحذية الرياضية الشهور الأكثر دفئًا خلال العام، ولكن لا غنى عنها كذلك في فصل الصيف.
3- Boat Shoes
أحذية كلاسيكية اشتهرت منذ 1935م، ولم تطرأ عليها تغييرات كثيرة منذ هذا التاريخ.
يمكن ارتدائها مع تيشرتات بولو ذات الياقة البيضاء والبنطلون الجينز.
4- Espadrilles
يتمتع هذا الحذاء بخفة الوزن وإمكانية تنظيفه بسهولة باستخدام فرشاة أسنان وأي مسحوق غسيل.
5- Suede Derbies
يناسب هذا النوع من الأحذية أكثر من مناسبة سواء حفلات الزفاف أو حفلات العمل، ويمكن ارتدائها مع بنطلون كاجوال أو سبور، أو شورت، والقمصان الكتان والقطن.
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