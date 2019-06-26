أطعمة غنية بالكوليسترول.. ماذا تأكل منها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: الكوليسترول عبارة عن مادة شمعية متواجدة في الدم تساعد على بناء الخلايا الصحية، إلا أن ارتفاعه قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية بسبب تكون ترسبات دهنية في الأوعية الدموية. لقراءة التفاصيل عن الأطعمة المفيدة الغنية بالكوليسترول مفيدة.. اضغط هنـــــــــا.

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