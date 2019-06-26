بالفصوص الكريستال.. زيني أسنانك بأحرف حبيبك أو جوزك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

لم يتوقف الأمر في تجميل الأسنان عند حد الوصول إلى تركيب بعضها المذهب أو المصنوعة من الأحجار الكريمة، أو حتى الحصول على أسنان ناصعة البياض، بل أصبح الآن تجميلها بفصوص من الكريستال أيضا.

"الكريستال".. تستخدم وسيلة لصق الفصوص من هذا النوع على الأسنان، إما للتعبير عن الحب أو بهدف التزيين فقط، وعادة ما تتخذ أشكالا متغيرة، تكون باختيار أحرف معينة من اسم الحبيب أو الزوج، ما يمنح الأسنان شكلا أكثر جاذبية وجمالا، كما يعود عليها بمزبدً من البريق واللمعان.

في السطور التالية يستعرض لكم "الخليج 365" أشكال وخطوات تزيين الأسنان بالفصوص الكريستال، وفقا لتصريحات الدكتور خالد عبد الحليم، استشاري تجميل الأسنان، في تصريحه لـ"الخليج 365".

- يتم تنظيف الأسنان من المواد الجيرية العالقة بها

- وضع مادة الـglass ionomer على سطح السِنّة الخارجي، وهي مادة لثبيت الفصوص.

- وضع الفصوص بحسب اختيار الشكل المفضل، قد يكون على هيئة حرف من اسم الحبيب أو الزوج، وقد توزع بصورة عشوائية، أو يتم وضعها بصورة متساوية بحيث تكون شكلًا مثل قلب أو وردة بالنهاية.

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- يمكن عمل حفر خفيف للغاية بالأسنان المراد تزيينها بالفصوص بما لا يزيد عن نصف مللي، حتى لا يحدث لها تهشم.

أبرز الأشكال المتوفرة:

- قلب

وهو فص واحد فقط على هيئة قلب، يتم وضعه على السِنّة الجانبية اليمنى أو اليسرى، ويمكن وضعه أيضا على سطح السِنّة الأمامية إذا كانت الفتاة تخشى تعرضها للاحتكاك مع جانبي الشفاه.

- مستديرة

توضع هذه على سطح السِن التي تقع ما بين الناب والأمامية لإظهارها أكثر، وهي من أكثر الأشكال جمالا لذلك تزيد من جمال الابتسامة، كما أنها لا تتأثر بتحريك الشفتين وتكون أكثر ثباتا.

- مربعة

هذا الشكل من الفصوص يعد الأقل استخداما، لكونه تقليديا ولا يضفي على الأسنان مزيدا من الجمال.

كما يمكن عمل رسمة بسيطة بمجموعة من الفصوص تتخذ شكل حرف أبجدي أو حرف باللغة الإنجليزية، تنتشر هذه العمليات في كل دول العالم، ولكنها توجد بكثرة في دول الخليج العربي، بهدف التجميل وفي بعض الأحيان لإخفاء عيوب على سطح السنة الخارجي.

وأشار استشاري تجميل الأسنان، إلى أن العيب الوحيد لهذا النوع من عمليات تجميل الأسنان، أنها تعيق مضغ الأطعمة بصورة أفضل لدى البعض، كما أنها تحدث تجريحا خفيفا للشفتين.