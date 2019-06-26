شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها أثناء قضائها الإجازة في الجونة. ونشرت "نيللي" صورتها وهي ترتدي المايوه داخل مياه الجونة، معلقة عليها: "لا شيء يقارن بالجونة". Advertisements وتلقت الفنانة نيللي كريم العديد من تعليقات متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بالصورة: "حورية البحر".. "روسيا روسيا مفيش كلام".. "أبدعتي في ذات". ويذكر أن الفنانة نيللي كريم تشارك في فيلم "الفيل الأزرق الجزء الثاني"، وتتعاون من خلاله مع الفنانة التونسية هند صبري للمرة الأولى، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالمايوه.. نيللي كريم تشارك متابعيها صورتها من الجونة: "حورية بحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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