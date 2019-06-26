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نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، منشورًا عن التحرش الجنسي تضمن الآتي: "التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد توعد الإسلام فاعليه بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، مستندة إلى قوله تعالى ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا﴾ [الأحزاب: 58]".
وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعي الصفحة مع المنشور، حيث ربط البعض توقيت الفتوى، بأزمة لاعب المنتخب عمرو وردة الأخيرة.
فقال أحد الرواد: "كلم يا عمرو يا وردة"، في حين تابع الآخر: "أحسن حاجة إنه مواكب للأحداث، حد ينده وردة".
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اتخذ قرارا عاجلا باستبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وجاء ذلك الأمر بعد الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: التحرش جريمة والإسلام توعد فاعليه ..ورواد مواقع التواصل: كلم يا وردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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