قيمته 600 ألف دولار.. تيفاني ترامب تشتري "سوار الصداقة" برفقة خطيبها الشاب

أقدمت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال وجودها بالزيارة الرئاسية في المملكة المتحدة، على شراء سوار ماسي قيمته 500 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل الـ630 ألف دولار أمريكي.

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "تيفاني" ذات الـ25 عامًا، اختارت سوار الصداقة، حينما كانت تتجول برفقة خطيبها مايكل بولس، وتستعرض المجوهرات في ضاحية تايتس بريدج ببريطانيا.

وكانت "تيفاني" وهي طالبة الحقوق، قضت برفقة صديقها نحو 45 دقيقة في المتجر، وذلك خلال الزيارة الرئاسية للمملكة المتحدة، التي استمرت طيلة ثلاثة أيام وحضرها أشقاؤها دونالد الابن، وإيريك، وإيفانكا.

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وقال مدير المتجر مان شاكشير لصحيفة "إيفنينج ستاندارت" إن الصديقين ظهرا كأنهما غارقان في الحب.

وعن زيارتهما للمتجر، قال: "زار مايكل بولوس وتيفاني ترامب متجرنا الواقع في ضاحية نايتس بريدج لنحو 45 دقيقة، ومن لحظة لقائهما أستطيع القول إنهما شخصان متحابان حقًا، متواضعان للغاية، ومن الواضح جدًا أنهما سعيدان معا".

ويذكر أن تيفاني تتواجد في المملكة المتحدة ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب التي تستغرق ثلاثة أيام، وحضرها أيضًا أشقاؤها دونالد جونيور وإريك وإيفانكا.

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