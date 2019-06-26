أقدمت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال وجودها بالزيارة الرئاسية في المملكة المتحدة، على شراء سوار ماسي قيمته 500 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل الـ630 ألف دولار أمريكي.
وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "تيفاني" ذات الـ25 عامًا، اختارت سوار الصداقة، حينما كانت تتجول برفقة خطيبها مايكل بولس، وتستعرض المجوهرات في ضاحية تايتس بريدج ببريطانيا.
وكانت "تيفاني" وهي طالبة الحقوق، قضت برفقة صديقها نحو 45 دقيقة في المتجر، وذلك خلال الزيارة الرئاسية للمملكة المتحدة، التي استمرت طيلة ثلاثة أيام وحضرها أشقاؤها دونالد الابن، وإيريك، وإيفانكا.
وقال مدير المتجر مان شاكشير لصحيفة "إيفنينج ستاندارت" إن الصديقين ظهرا كأنهما غارقان في الحب.
وعن زيارتهما للمتجر، قال: "زار مايكل بولوس وتيفاني ترامب متجرنا الواقع في ضاحية نايتس بريدج لنحو 45 دقيقة، ومن لحظة لقائهما أستطيع القول إنهما شخصان متحابان حقًا، متواضعان للغاية، ومن الواضح جدًا أنهما سعيدان معا".
ويذكر أن تيفاني تتواجد في المملكة المتحدة ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب التي تستغرق ثلاثة أيام، وحضرها أيضًا أشقاؤها دونالد جونيور وإريك وإيفانكا.
كانت هذه تفاصيل خبر قيمته 600 ألف دولار.. تيفاني ترامب تشتري "سوار الصداقة" برفقة خطيبها الشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.