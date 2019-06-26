مايا مرسي تلتقي نائب سكرتير حلف الناتو في بروكسل لبحث جهود تمكين المرأة

التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، روز جوتمولير، نائب سكرتير حلف الناتو في بروكسل بحضور السفير خالد البقلي، سفير مصر ببروكسل، وذلك خلال زيارتها للعاصمة بروكسل لزيارة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لعرض التقدم المحرز والجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة المصرية.

وناقشت الدكتورة مايا مرسى الجهود التي بذلتها مصر في مجال المرأة والأمن والسلام، مشيرة إلى إعلان مصر عن البدء في إعداد خطة المرأة والأمن والسلام في هذه المرحلة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية.

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وأكدت رئيسة المجلس على دعم القيادة السياسية في مصر لهذا الملف والذي يعطي دفعة لتعزيز دور المرأة المصرية وتمثيلها في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى جهود مصر في هذا المجال على المستوى الأفريقي من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعلى المستوى العربي من خلال منظمة المرأة العربية وعلى مستوى الدول الإسلامية من خلال منظمة التعاون الإسلامي.

وتحدثت عن الجهود المصرية لحماية المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرار وتعزيز الدور القيادي لها، ومن بينها وصول أعلى نسبة للمرأة في البرلمان المصري وفي مجلس الوزراء، ووصول المرأة لمنصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، وعقد برامج تعزيز قدرات الجهات المعنية بتنفيذ القانون في مصر، كما بدأت المرأة المصرية بالدخول في قوات حفظ السلام، لافتة إلى دور الشرطة النسائية في مصر التى تعمل بشكل استباقي على قضايا العنف ضد المرأة، كما يتم عقد برامج تدريبية ولقاءات مع الواعظات الدينيات ومكرسات الكنيسة لتعزيز مفاهيم التسامح وقبول الآخر.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى استعداد مصر لانطلاق العمل على منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي ستعمل على كل الموضوعات من بينها سبل مكافحة التطرف والإرهاب.

ومن جانبها، أشادت روز جوتمولير بالجهود والخطوات التي اتخذتها مصر في مجال تمكين المرأة، وأكدت على ترحيب الناتو بتقديم الدعم الفني وفقا للرؤى والاحتياجات المصرية لإعداد خطة المرأة والأمن والسلام، وتبادل الخبرات والرؤى وإتاحة المادة العلمية المتوفرة لدعم مصر في هذه الخطوة المهمة.

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