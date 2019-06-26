قبل مباراة مصر والكونغو.. إتيكيت الفتيات في المدرجات

داخل مدرجات استاد القاهرة، يتكدس الجماهير، منتظرين لقاء المنتخب الوطني، مع نظيره الكونغو بالجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تجمعهما اليوم في تمام الساعة الـ 10 مساء.

وتحتشد العديد من الفتيات بالمدرجات، متشبثات بالإعلام الوطنية، مرتديات "تيشيرتات" المنتخب، تعلو أصواتهن مع كل هجمة أو تمريرة، حتى تصل الكرة لمرمى الخصم.

وكثيرًا ما يقع البعض منهن في أزمة اختيار المظهر المناسب، خلال التواجد بالاستاد.

من جانبه أوضح الدكتور سيد حسن الخبير الدولي "للإتيكيت" وآداب السلوك، أنه على الفتيات الالتزام ببعض السلوك خلال تشجيعهن، حتى لا يصبحن ملفتات خاصة بوجودهن بالمدرجات بصحبة الجنس الآخر.

وأكد "حسن" أن السلوك عادة يختلف باختلاف الشخصيات، لكن هُناك بعض القواعد العامة، التي يجب اتباعها، أهمها:

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التخلي تمامًا على قول الإيماءات والإيحاءات التي يتداولها الشباب، على سبيل "السخرية".

الابتعاد عن العبارات الحادة، والكلمات غير المقبولة حتى أوقات التعصب.

تجنب الصوت العالي، خاصة بذروة التشجيع.

وعن المظهر، وملابسهن، أكد خبير "الإتيكيت" خلال حديثه لـ"هُن" أنه عادةً من الأنسب ارتداء الملابس الكاجوال، مثل "الجينز" و"التيشرتات" خاصة التي تنتمي للون الفريق المفضل لديهن، موضحًا أنه لا يفضل المُبالغة في المظهر والملابس، قائلًا: "الاستاد مكان عام، مفيش داعي للمظهر المُلفت، والألوان الكثيرة والمُلفتة".

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