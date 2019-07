"بحب المصريين ومش محتاجة شهرة".. 5 تغريدات منسوبة لصاحبة فيديو عمرو وردة بعد استبعاده

تعددت تغريدات حساب منسوب للفتاة المكسيكية "جيوفانا فال"، بطلة الفيديو المنشور للاعب المنتخب الوطني عمرو وردة، فور انتشار اخبار استبعاد اللاعب، في محاولات منها لإظهار سعادتها بالخبر، بل وتبرير موقفها أمام متابعيها.

وشاركت بطلة الفيديو، بالعديد من التغريدات التي اعتبرها البعض تغريدات ساخرة، في حين وجدها البعض تحمل في طياتها "شماتة" باللاعب.

وشاركت الفتاة، متابعيها نبأ إيقافه بصورة له، وأرفقت الصورة بتعليق: Amr, tell me u still love me، أي: "عمرو، قولي إنّك لسه بتحبني".

وتابعت "فال" على أخبار استبعاده نهائيًا، موجهة رسالة لمدرب المنتخب الوطني، المكسيكى خافيير أجيرى، قائلة: "خافيير أجيري لا يمكن أن يتركني".

وعن اتهامات البعض لها بالبحث عن الشهرة، على حساب اللاعب، غردت الفتاة المكسيكية: "يقول الناس إنني عرضت مضايقات عمرو وردة لأنني أحتاج إلى متابعين، لكنني لست بحاجة إلى ذلك، فأنا قررت، الإفصاح عنها، لأن عمرو ينفي الاتهامات ويجعل الفتيات كما لو كن كاذبات".

وتابعت: "لا أفهم من يقولون إنني دمرت حياة عمرو وردة، عذرا، لكنني لا أتحرش جنسياً بالنساء".

Advertisements

وفي رسالة ساخرة منها، عن اتهام عارضة أزياء مؤخرًا "وردة" بأنه حاول الحديث معها على "الإنستجرام"، شاركت المكسيكية نص الرسالة التي نشرتها الأخيرة والتي تضمنت "boxing.. ha ha"، مُرفقة معها بعض الوجوه الضاحكة، ومُعلقة:"سكرين شوتس".

كما شاركت الفتاة المكسيكية، متابعيها بتغريدة أخرى، تضمنت الآتي: "أنا أحب المصريين".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، وعلى رأسهم المصريين، والتي جاءت تعليقاتهم، بين الساخر، ومؤيد موقفها، وبين الغاضب من طريقتها، والمدافع عن وردة، خاصة عقب استبعاده من المشاركة في أمم أفريقيا وحرمانه من تمثيل مصر نهائيا، بعد تصريحات هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، حيث اتهموها بالتشهير، وبمحاولاتها لكسب التعاطف.

ونشرت جيوفانا أخبارا تخص وردة عبر حسابها، بينها بيان الاتحاد المصري لكرة القدم لاستبعاده، ومحادثات خاصة بينها وبين وردة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اتخذ قرارا عاجلا باستبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وجاء ذلك الأمر بعد الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.

​