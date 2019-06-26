بالصور| أجمل إطلالات النجمات مع بناتهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

تحرص بعض الفنانات على تنسيق إطلالتهن مع أطفالهن في العديد من المناسبات، عن طريق ارتداء نفس التصميم، أو نفس القماشة مع تعديل بسيط في الموديل ليتناسب مع سنهم.

لذلك يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات مع بناتهن بأزياء متاشبة

- حليمة بولند:

احتفلت حليمة بولند بعيد ميلاد طفلتيها، على متن طائرة، وظهرت بفستان بتنورة منفوشة باللون الأبيض، بنقوش على هيئة ورق شجر باللون البنفسجي، وارتدت طفلتيها نفس نوع القماش مع تصميم مناسب لسنهم، وأكملت الإطلالة بارتداء "كوتش" باللون الأبيض، وأكسسوار شعر على شكل فيونكة، باللون البنفسجي.

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وظهرت حليمة بإطلالة مختلفة مع طفلتيها، إذ ارتدوا فساتين بالاستايل الهندي، باللون الفوشيا، مع رسومات ونقوش باللون الأصفر، وزينت بالاكسسورات الذهبية الفلكورية على الصدر وحلق الأذن وذلك طفليتها، وأكملوا الإطلالة ببلارينا باللون الوردي الفاتح "البيبي-روز".

-الفنانة إيمان العاصي:

ظهرت الفنانة أيمان العاصي في إحدى جلسات التصوير مع ابنتها، إذ ارتدت تيشيرت كاجوال، باللون الأبيض، يحتوي على بعض الرسومات عن منطقة الصدر، ونسقت "skirt قصير، بألوان متداخلة من قوس قزح قصيرة، وكذلك أطلت بنتها بنفس "skirt" مع تيشريت باللون الأبيض.

-نانسي عجرم:

ظهرت نانسي بإطلالة شتوية كلاسيكية أنيقة مع أطفالها بـ"بليذر" كاروهات بالأحمر والأسود، ونسقت من نفس لون "البليذر" بنطلون ابنتها "إيلا" مع حذاء شتوي يصل إلى الكاحل، وارتدت ابنتها الأخرى إطلالة بالأبيض والأسود فقط مع حذاء شتوي "بوت" من اللون الأسود يصل إلى قبل الرقبتين.