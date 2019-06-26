الكلاب تهدد طفلك بأمراض خطيرة.. 5 نصائح احرص عليها عند تربيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان أشرف:

تميل بعض الأسر إلى تربية الكلاب، بغرض الحراسة، دون الاهتمام بتطعيمها ضد الأمراض، ما يتسبب في إصابة الأطفال بالعديد من المشكلات الصحية عند التعامل معها.

تقول الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الكلاب قد تتسبب في إصابة الأطفال ببعض المشكلات الصحية، ومنها:

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