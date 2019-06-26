بعيدا عن الأماكن السياحية.. جولة بشارع الشهداء في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يحلم الكثيرون بزيارة فرنسا وخاصة العاصمة باريس والذهاب إلى برج إيفيل ومتحف اللوفر والاستمتاع بلوحات كبار الفنانين.

ولكن إذا كنت تبحث عن مكان مختلف والاختلاط بالشعب الفرنسي ورؤيتهم عن قرب بدلًا من التواجد في الأماكن السياحية، فإن موقع food52 ينصحك بالذهاب إلى عدد من شوارع باريس التي تزدحم بالمواطنيين المحليين أكثر من الأجانب.

مثل شارع الشهداء الذي يحتوى على العديد من المحلات التجارية، ويقع في قرية صغيرة وسط باريس، ويقصده السكان المحليين لشراء أغراضهم اليومية.

ويبدأ شارع الشهداء في الحي التاسع أو الدائرة في منطقة تشعر بأنها سكنية ولكنها لا تزال على بعد 10 دقائق سيراً على الأقدام من دار أوبرا Palais، وكذلك جدار " je t'aime"، حيث كتب فنان كلمة "أنا أحبك" بأكثر من 300 لغة.

ويحتوى شارع الشهداء على أكثر من 200 متجر متنوع بين بيع الملابس أو الجزارة، والزهور والجبن والمخابز وكذلك الحلويات الفرنسية، ومن بينهم

Chapier François

شابيه فرانسوا، مطعم يقدم دجاج مشوي، ودجاج عادي بسعر 6 يورو فقط، وقائمة من العصائر المختلفة.

Mamiche

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متجر حلوى يقع في شارع كوندورسي رقم 45، يقدم قائمة متنوعة من الحلويات مثل الكوكيز بالشوكولاتة الداكنة أو الكريمة وكعكة القرفة أو الفاكهة، إلى جانب الخبز المصنوع من الزنجبيل.

La Souris Gourmande

سوق الأجبان، وهو المتجر رقم 5 في شارع الشهداء، لدى المتجر عدد متنوع من الأجبان من البقر أو الماعز والأغنام، بالإضافة إلى الزبدة عالية الجودة والخبز الفرنسي عالي الجودة، وجميعها بأسعار معقولة.

Sébastien Gaudard

رقم 22 شارع الشهداء، هذا المتجر متخصص في المعجنات الفرنسية منذ 1955، ويعتمد استخدام عبوات البيع الكلاسيكية مما يضفي مزيد من السحر على المكان.

Café Marlette

كافيه مارليت رقم 51 في شارع الشهداء، يمكنك تناول الإفطار أو الغذاء في المطعم، لكن لا تحتوى قائمة الطعام على خيارات متعددة، كذلك يقدمون مشروبات مختلفة مثل العصائر الفرش أو القهوة.