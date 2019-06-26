الحبس 15 سنة لـ"إندونيسية" انضمت لـ"داعش" في العراق

أصدرت محكمة عراقية عليا حكمها بسجن سيدة إندونيسية بالحبس لمدة 15 سنة، وذلك على خلفية اتهامها بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وفي بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى اليوم، أفاد بأنّ المرأة كانت متزوجة بعضو في تنظيم داعش الإرهابي قتل في غارة جوية، نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح البيان أنّ المرأة عبرت إلى محافظة نينوى العراقية قادمة من سوريا، لكنه لم يذكر متى تم ذلك.
وكانت محكمة عراقية حكمت في الأسابيع الأخيرة على نحو 10 فرنسيين بالإعدام، بسبب انضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي، لكن لم يتم تنفيذ أي من الأحكام الصادرة ضدهم بعد.
وبحسب تحليل أجرته "أسوشيتد برس" العام الماضي، بأنّ العراق احتجز ما لا يقل عن 19 ألف شخص، متهمين بالارتباط بتنظيم داعش الإرهابي أو ما يتعلق بجرائم الإرهاب، وحكم على أكثر من 3 آلاف منهم بالإعدام.
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