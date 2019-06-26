بريانكا تشوبرا تغزو شوارع باريس بـ 4 إطلالات.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اقتربت النجمة الهندية بريانكا تشوبرا، من أن تصبح أيقونة للموضة ليس فقط في بوليوود ولكن في هوليوود أيضًا، والسبب في ذلك هو اختيارها لإطلالاتها بعناية شديدة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن تشوبرا ظهرت في شوارع باريس أثناء تواجدها لحضور حفل الزفاف الثاني لصهرها جو جوناس وزوجته صوفي تيرنر.

وتألقت بريانكا، بأربع إطلالات مختلفة وكانت في كل مرة تخطف الأنظار وتضيف الكمال لمظهرها بارتداء الإكسسوارات، والحقائب والأحذيه المناسبة.

وظهرت تشوبرا بإطلالتها الأولى في شوارع باريس، بجمبسوت من دار أزياء ألبرتا فيريتي، وحذاء من جيمي تشو وحقيبة يد أنيقة من ديور.

أما الإطلالة الثانية فظهرت بها أثناء تناولها العشاء مع زوجها نيك جوناس، من دار أزياء فيكتوريا بيكهام، وأكملت الإطلالة بارتداء نظارات شمسية من اليستيفا.

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وجاءت الإطلالة الثالثة التي اعتبرت من أفضل إطلالات تشوبرا على مدى مشوارها الفني؛ إذ ارتدت ثوبًا من صنع مصمم الأزياء ألكسندرا أونيل، وكانت تحمل حقيبة من صنع ايه ديم وحذاء كعب عال من فار.

أما الإطلالة الرابعة والأخيرة فظهرت بها أثناء خروجها من أحد فنادق باريس، وكانت ترتدي ثوبًا من صنع مصمم الأزياء بيتر بيلوتو.