عمرو وردة يكشف سر شعره الكيرلي: مفيش روتين

بين المنتخب الوطني وحياته الشخصية، يعيش اللاعب عمرو وردة أزمات عدة، على خلفية انتشار فيديوهات و"سكرين شوت" لمحادثاته مع فتيات، وصفت بأنّها "مخلة بالآداب"، أسفرت عن استبعاده من المنتخب الوطني وحرمانه من تمثيل مصر نهائيا.

"شعرك CURLY كدا لوحده ولا بتعمل حاجة معينة تخليه كدا".. سؤال تلقاه وردة عبر حسابه على "إنستجرام" في وقت سابق، أجاب عنه وردة بأنّه لا يحب "الروتين"، ويحافظ على شعره بعيدا عن الحرارة ويستخدم وصفات طبيعية تجعل شعره مموجا، وزاد: "You have to be sure mafish routine".

Advertisements

"الشعر الكيرلي" أحد اهتمامات الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحرصن على الاشتراك في مجموعات للاهتمام بالشعر الكيرلي والمساعدة على بقائه مموجا دون حرارة، وبين هذه المجموعات curly girls egypt، وتستخدم تلك المجموعات عدة طرق لتصفيف الشعر، بينها تلك التي ابتكرتها الأمريكية Lorraine Massey في كتاب عام 2001.

واستبعد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا 2019، التي تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل، على خلفية الصور والفيديوهات المنتشرة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

​