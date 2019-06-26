"قومي المرأة": مكتسبات كبيرة لنساء مصر بفضل دعم القيادة السياسية

وصلت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، إلى بروكسل لزيارة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لعرض التقدم المحرز والجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة المصرية، والتقت مارا ماريناكي مستشارة الاتحاد الأوروبي لموضوعات المرأة، لبحث سبل التعاون بحضور سفير مصر ببروكسل.

بالصور سيدة بوروندي الأولى في جولة تفقدية بالمجلس القومي للمرأة

أكدت مرسى دعم القيادة السياسية غير المسبوق لقضايا المرأة في هذه المرحلة، ما أعطى للمرأة الكثير من المكتسبات التي لطالما حلمت بها، واستعرضت التقدم الذي أحرزته مصر في تعزيز تمكين المرأة، بالحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي اعتمدها رئيس الجمهورية وأشادت بها الأمم المتحدة.

ولفتت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى مؤشرات تمكين المرأة المصرية، إذ وصلت نسبة السيدات في البرلمان إلى 15%، وحصلت على نسبة 25% في التعديلات الدستورية الأخيرة، كما وصلت نسبة الوزيرات لـ25%، وتمّ تعيين أول امرأة محافظ، ونائبة محافظ البنك المركزي المصري.

وتطرقت مرسي للجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث، من خلال اللجنة الوطنية الأولى من نوعها للقضاء على ختان الإناث، والجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة لوجود 18 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات، و9 مراكز استضافة لاستقبال السيدات.

Advertisements

وتحدثت رئيس المجلس القومي للمرأة عن جهود تعزيز المواطنة، من خلال إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات، وجهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تعزيز الشمول المالي لها، وخدمات حضانات الأطفال لتشجيع المرأة على العمل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وأعلنت أنّ مصر بدأت إعداد خطة المرأة والأمن والسلام بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية.

بالصور "لا للختان".. ندوة لـ"القومي للمرأة" في الغربية

واستعرضت مرسي أطر التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة، من خلال المشروعات التي تم تنفيذها، وبينها مكتب شكاوى المرأة، ومشروع بطاقات الرقم القومي والقضاء على ختان الإناث، ما انعكس على استكمال الجهود من خلال سن تشريعات وقوانين تدعم المرأة المصرية وضمان استدامة هذه البرامج.

بدورها، أشادت السيدة مارا ماريناكي بجهود مصر في مجال تمكين المرأة على المستويات كافة، وأكدت دور مصر الريادي عربيا وأفريقيا وعلى مستوى الدول الإسلامية، ورحبت بالتعاون مع مصر في الأولويات الوطنية من خلال تبادل الخبرات ومشاركة النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة.

وفي نهاية اللقاء، وجّهت رئيس المجلس دعوة للسيدة مارا ماريناكي لزيارة مصر، للتعرف أكثر على البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها حاليا، وكيفية تطويرها وامتدادها لمجالات أخرى.

​