حساب منسوب للفتاة صاحبة أزمة عمرو وردة: قولي إنك لسه بتحبني"

علق الحساب الذي نشر فيديو منسوب للاعب المنتخب الوطني، عمرو وردة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على حرمان اللاعب من تمثيل منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019.

وقال الحساب الذي يحمل اسم "جيوفانا فال"، تعليقا على نبأ إيقاف عمرو وردة بصورة له: Amr, tell me u still love me، أي: "عمرو، قولي إنّك لسه بتحبني".

وتفاعل عدد كبير من رواد "تويتر" معها عبر التعليقات، بعد دقائق من نشر التغريدة، وبينها: "مش أصول تذيعي من طرف واحد، إحنا دلوقتي في قعدة عرب وعايزين نتفرج على الطرفين عشان نحدد مين اللي غلطان، واللي عملتيه في عمرو وردة هيتردلك في يوم من الأيام، وعيب عليكي ده حد وثق فيكي".

والتعليقات جاء معظمها من المصريين، بعضهم مازحا، والآخر مدافعا عن وردة بعد استبعاده من المشاركة في أمم أفريقيا وحرمانه من تمثيل مصر نهائيا، بعد تصريحات هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة.

ونشرت جيوفانا أخبارا تخص وردة عبر حسابها، بينها بيان الاتحاد المصري لكرة القدم لاستبعاده، ومحادثات خاصة بينها وبين وردة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اتخذ قرارا عاجلا باستبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وجاء ذلك الأمر بعد الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.

