نجاة ترفع دعوى خلع: متجوز اتنين غيري.. ضربوني وسرقوني وهددوني بالقتل

كبر سنها كان الدافع الأساسي لزواجها لتجد لها سندا في الحياة، لذا وافقت "نجاة م" الفتاة الثلاثينية، على أول عريس طرق بابها وتزوجته، ووضعت فيه آمالها لبناء أسرة سعيدة.

"نهى" ترفع دعوى خلع ضد زوجها: "عاجز جنسيا وسرق ذهبي"

بدأت القصة كما روتها "نجاة" أمام محكمة الأسرة بقسم الدرب الأحمر، موضحة سبب التعارف بـ"أيمن" الرجل الخمسيني صديق عمها، الذي لا تعرف عنه الكثير، حتى فوجئت به يطلبها للزواج.

لم تجمعهما قصة حب، بل كانت خطبة وزيجة على عَجَلَ، جهزتها والدتها بالدَّيْن بعد وفاة والدها، ورفض عمها تجهيزها لضيق الحال، وصبيحة يوم زفافها فوجئت أنّه متزوج باثنين آخرتين.

Advertisements

"دينا" ترفع دعوي خلع: "كنت بعتبره زي أبويا.. وأتجوزني عرفي بالعافية"

"اتفاجئت يوم الصباحية إنّه متجوز اتنين تانيين، ضربوني وشرقوا دهبي وهدومي وجهازي وكل حاجة خدوخا، وهددوني البقتا لو قلت لأهلي".. بهذه الكلمات روّت نجاة تفاصيل أول يوم زواج وأول صدمة، موضحة أنّه رغم محاولاتها الحفاظ على زواجها رغم ما حدث، إلا أنّ زوجها غيّر معاملته معها.

تكمل الزوجة المكلومة روايتها قائلة: "عملوا فيّا كده عشان مليش سند، وأبويا ميت، ومش عارفة أعمل إيه بعد ما طردوني من الشقة، فرحت محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع رقم 841، عشان أهرب من رجل ابتدى حياته معايا بـ"كذبة".

​