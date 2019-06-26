لمشجعي مصر.. 7 نصائح للتغلب على الحر أثناء حضور مباراة الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

يخوض المنتخب الوطني، مساء اليوم، المباراة الثانية ضد نظيره منتخب الكونغو في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتأتي مباراة الليلة في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة، ومع التعليمات الصادرة للجماهير بعدم اصطحاب زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية داخل المدرجات، والسماح بدخول الأكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة لابد أن تكون في أطباق "فويل" فقط.. ما يزيد ذلك معاناة بعض المشجعين من الذين يحرصون على التواجد في المدرجات منذ اللحظات الأولى لفتح الاستاد.

ويقدم الخليج 365 في النقاط التالية؛ دليل لمشاهدة المباراة بسلام، وفقًا للدكتور حازم المصري، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحه وموقع "food prevent":

1-إذا تناولت وجبة قبل المباراة عليك بالآتي:

من الضروري تناول فاكهة البطيخ لأنه يحتوي على حوالي 90% من السوائل، التي تحافظ على رطوبة الجسم، خاصةً في درجات الحرارة المرتفعة، مع موزة واحدة تمنعك من الشعور بالعطش لاحتوائها على مادة البوتاسيوم، وتقلل من اضطرابات المعدة.

كما يمكنك تناول البطاطس المهروسة مع ربع رغيف خبز، لأن البطاطس المهروسة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والألياف الغذائية، التي تزوِّد الإنسان بالطاقة، أما الألياف فتساعد في مقاومة الإمساك، وتعطي شعورًا بالشبع لمدة أطول بعد الوجبة.

وتعتبر البطاطس المهروسة مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، فهو يساعد في المحافظة على توازن السوائل في الجسم، ويخفض ضغط الدم، ويخفف حساسية الجسم تجاه الملح، بجانب سلطة الطماطم والخيار والخس، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الماء، التي تعوض بعض المعادن والمياه المفقودة جراء التعرق.

ويتميز الخيار المتواجد في السلطة بالمعادن والفيتامينات مثل الزنك والفسفور والكالسيوم وفيتامين "B"، ويساعد الجسم على التخلص من السموم، والطماطم أيضًا تتضمن مادة مضادة لأكسدة ضرورية في مواجهة الأشعة فوق البنفسجية، ولكن يفضل عدم الإفراط منها.

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- المياه

احرص على شرب من 2 إلى 3 لتر مياه تدريجيًا على مدار الساعات التي تسبق المباراة للحد من الشعور بالحر قبل المباراة، وتناول كوب من عصير العنب البارد الذي يحتوي على نسبة عالية من السكريات، والمعادن والتي تساعد على إعادة التوازن إلى أعضاء الجسم.

- تجنب الأطعمة الجاهزة

تجنب تناول الأطعمة الجاهزة والمقلية والساخنة والفول والجبنة، بالإضافة إلى المخللات بجميع أنواعها، والحلويات والمشروبات الغازية والتي تحتوي على كافيين، مثل الشاي والقهوة.

- النوم

أخذ قسط من النوم لبضع ساعات قبل الذهاب للمباراة، قد يساعدك في التغلب على التعب والإرهاق.

-الشمس

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة من دون ارتداء كاب أو غطاء رأس، وضرورة وضع كريم الواقي من الشمس، لحماية الجلد من الالتهاب.

-الملابس

اختر الملابس المصنوعة من خامات جيدة التهوية (أي يستطيع الهواء المرور عبر نسيجها)، والتي تحافظ على برودة الجسم مثل القطن أو الكتان أو الجيرسيه، وتجنب الملابس المصنوعة من البوليستر أو النايلون أو الحرير، ولا ترتدي العديد من طبقات الملابس، واعتمدي حذاءً مريحًا وجيد التهوية.

اختر السراويل القصيرة (الشورت) والقصات والتصاميم الواسعة مثل الفساتين ذات قصة الجرس (A-line) والتي تكون فضفاضة عند الذراعين والصدر والخصر، والأقمشة ذات الألوان الفاتحة، وتجنب ارتداء الألوان الداكنة. عليكِ أيضًا تجنب الملابس السوداء حيث إنها تحبس الضوء مما يزيد من شعوركِ بالحر.

العصائر

تعليمات الأمن تسمح بدخول عصائر في علب، وأكواب مياه بلاستيك، لذا يمكنك إحضار علب العصائر لضمان مصدر للسوائل.