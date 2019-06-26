"العمل من المنزل" يضاعف القدرة الإنتاجية للمرأة الحامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يدرك الجميع أهمية ممارسة الرياضة وفائدتها لصحة الإنسان عامة، والمرأة الحامل بشكل خاص في حال اتبعت التمارين السليمة كاليوجا والمشي لمسافات محددة.

وبحسب موقع mother.ly فإن المشي لمسافات قصيرة أو متوسطة يساعدك في الحصول على حمل صحي وسليم، لكن الخطورة تكمن في السير لمسافة 50 ميل أو أكثر، إذ يعرض المرأة إلى ولادة طفل أقل من الوزن الطبيعي.

تقول جيلي كوزيول، وهي سيدة حامل، في تصريح لـMotherly، "أثناء حملي بابنتي الأولى كنت أسير ساعتين في اليوم وهذا تطلب مني علاج لتقويم العمود الفقري".

ولاحظ الباحثون بين عامي 2014 و 2015 زيادة الإرهاق على عدد من السيدات الحوامل اللواتي كن يسافرن حوالي 64 ميلًا يوميًا إلى مقر العمل.

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ويوضح موزيه يانج، من جامعة Lehigh، أهمية العمل عن بعد للنساء، قائلًا "إن العمل عن بعد للنساء أثناء فترة الحمل مفيد للغاية، لأن طول مسافة السفر مع ندرة الرعاية الصحية وزيادة توتر وضغط العمل يؤثر سلبًا على الصحة".

ويعتبر العمل عن بعد "من المنزل" ضروري للغاية بالنسبة للمرأة الحامل لأن الانتقالات اليومية تزيد من صعوبة الاهتمام بصحتها". ولا يمكن لكثير من النساء الحوامل العمل عن بعد، وكذلك لا تستطيع كافة الشركات تطبيق فكرة العمل عن بعد لموظفيها.

ولكن بعض الشركات الحديثة بدأت التفكير في الأمر مثل شركة Bumble حيث أقدمت مؤسستها " Whitney Wolfe Herd" على إعادة النظر في قوانين الشركة بعد فترة حملها.

وأوضحت الدراسات الحديثة، أن الشركات التي تضم موظفين يعملون عن بعد، تزداد فيها نسبة النساء أصحاب الأدوار القيادية بنسبة أكبر 4 أضعاف من الشركات التقليدية.