بالصور والأسعار| تعرفي علي أحدث الديكورات لسبُوع مولودك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

للطفل الجديد فرحة خاصة، وتكون كل البيوت على أتم استعداد لا ستقالبه، بدءًا من تجهيز ملابسه وعمل حفلة السبُوع أو ما تسمي "baby shower" بأحدث الديكورات والأشكال المختلفة، سواء في المنزل أو الحديقة أو المشفى.

وتقدم خبيرة ديكورات الاحتفالات خلود نبيت، لمصراوي أحدث صيحات الديكورات للسبُوع بالأسعار والتفاصيل والصور، وهي كالتالي:

هو مدخل لغرفة المولود الجديد أو باب المنزل أو غرفة نومه، وهو من أبرز سمات الفرحة والبهجة بسبب تكونه بشكل كامل من البلالين، والتي توزع بعد الحفل بين الأطفال الحاضرين.

وتختلف ألوان "المدخل" إذا كان المولود ولدا أو بنتا، فإذا كان ولدا تمتزج بين الأبيض والأزرق السماوي "بيبي- بلو"، وإذا كانت فتاة فيكون لون المدخل أبيض وفوشيا أو ورديا "البيبي-روز".

والألوان في حالة التوءم يمكن أن تمزج الأبيض مع الموف، وأن تستعين بجميع الألوان السابقة مثل "الأبيض والفوشيا" كإطار واحد عليه اسم الفتاة والجانب الآخر بالأبيض مع الأزرق وعليه اسم الولد.

وتستخدم في المداخل بالونة تسمى "المكرونة" لتشكيل الضفائر، وأيضا يوجد الشكل العادي الدائري التقليدي. وغالبًا توجد جميع الألوان مثل الأخضر والأصفر والأحمر، ولكن الألوان السابقة تطلبها الأمهات بشكل عام.

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كما تختلف أيضاَ البلالين من نوع ماط ونوع آخر ملمع ويختلف سعرها أيضًا ليكون الاستاند من 1000 إلي 50000 جنيه علي حسب اختيارات الأم من خلال ألوان وأنواع البلاين أو التُل المستعمل.

- تزيين سرير المولود:

في التزيين تعتبر الأسعار موحدة، أو يندمج السعر إلى حد ما مع باكدج baby shower، لكن تختلف ألوان وأسعار البلالين ومن هنا تعمل البلالين 3d التي تمتلئ "بالهليوم"، ويُكتب عليها اسم المولود مع العابرات التي تختارها الأم، مع بلالين عليها اسم المولود كل حرف يأخذ شكل البلونة، وتختلف أسعارها من 40 إلى 120 علي حسب حجم البلونة والكلمات التي تكتب عليها.

- البوفيه:

يتكون من نوعين تُل ملون وبلالين، ويعتبر التُل الملون من أشكال وألوان متعددة، ويمكن أن يتداخل مع البلالين أو لا، وغالباً لا يتواجد إذا كانت البلالين تسيطر على الأجواء سواء في الحائط أو في المدخل.

وقالت شيف الحلويات 3D نيفين ممدوح، إن "البوفيه" هو مكان يستخدم في تقديم الحلوى للضيوف وخصوصاً الحلوى الملونة، ويمكن للأم أن تختار أنواع شكولاتة لتقديمها لأطفالها، وأيضًا معها بعض "الفشار والحلوى" علي حسب الكمية المطلوبة التي تكفي من 30 إلى 60 فردا من 2000 إلى 5000 آلاف جنيه.

أما التورتة: غالباً ما تكون التورتة من النوع 3D أو البارز، وهو الاختيار الأنسب خصوصاً مع الألوان الأزرق لصبي والفوشيا للفتاه، وسعرها يبدأ من 300 إلى 700 جنيهها، وتكفي من 10 إلى 30 فردا.

- الهدايا واللوجو لاسم الطفل:

تعتبر الهدايا من أكثر الأشياء التي تميز السبُوع "البيبي-شور"، وتختلف أسعارها وألوانها حيث "الهدايا الكريستال تكون القطعة بسعر 200 إلى 3000 آلاف جنيه علي حسب الحجم للشكل، وتعتبر هي الهدية الأغلى.

وبينما الهدايا البلاستيك، والتي تختلف أشكالها كألعاب أو حصالات يمكن أن يستفيد منها أطفال آخرين يبدأ سعرها من 12 إلى 120 جنيها للقطعة الواحدة.