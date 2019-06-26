مكياج عيون ناعم من وحي ميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 يونيو 2019 04:39 مساءً - ما يميّز إطلالات ميغان ماركل هو خياراتها البسيطة سواء في الملابس أو تسريحات الشعر أو المكياج. واليوم سنسلّط الضوء على مكياج عيون ميغان ماركل والتي غالباً ما يكون ذات أسلوب ناعم وبعيد عن التكلّف.

تتمتع ميغان ماركل بعينين بنيّتين صغيرتين إنما لامعتين، لذا فهي تحرص على اعتماد مكياج يزيد من بريقهما ويجعلهما تبدوان أكبر إنما بجاذبية أكثر. حتى في أهم المناسبات تلفتنا ميغان بمكياجها الناعم والبسيط الذي يعكس شخصيتها وعشقها للأمور العفوية والطبيعية.



1- برايمر العين

تبدأ ميغان خطوة تطبيق مكياج العيون باعتماد برايمر ذات تركيبة ناعمة تضفي ملمساً حريرياً على جفن العين وتوحّد البشرة وتثبّت الظلال. بإمكانك أن تختاري برايمر Urban Decay Eyeshadow Primer Potion.

Urban Decay

2- ظلال ضبابية

تميل ميغان إلى الظلال الداكنة رغم أنها تتألق بمكياج عيون ناعم في غالبية الأوقات، ولكنها تحسن اختيار الظلال بحيث أنها تخفّفها بواسطة الفرشاة حتى تحصل على درجة ضبابية منه.

Bobbi Brown

3- الأيلاينر

لأن عينيها متوسطتا الحجم، تعتمد ميغان رسم خط الأيلاينر من منتصف العين حتى الحدود الخارجية إنما لا تجعل الخط يمتد كثيراً إلى الخارج ولا تعتمد إظهار أجنحة عند طرف العين كي لا يبدو مكياج عينيها مبتذلاً أو مبالغاً فيه.

Nars

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4- قلم الكحل الأسود

هو عنصر أساسي في مكياج عيون ميغان حيث أنه يزيد من بريق عينيها وسحرهما. تضعيه داخل العين على كامل الجفن الأسفل وتختاره باللون الأسود الحالك رغم أن لون عينيها يليق به درجات لافتة كالأخضر والأزرق والفضي...

Rimmel

5- الماسكرا

الخطوة النهائي في مكياج عيون ميغان هي الماسكرا التي تختارها بتكريبة مكثفّة ومطوّلة للرموش خاصة أن رموشها ليس طويلة وهي بحاجة إلى إبرازها للحصول على مكياج عيون ناجح.

Lancôme



6- تقليم الحواجب

وعلى الرغم من أن تقليم الحاجبين ليس الأمر اللافت، فهي تفضّل أن تترك حاجبيها طبيعيتين. ولكن بإمكانك أنت أن تقلميّ حاجبيك وتستخدمي مستحضرات تحديد الحواجب لتحسين مظهرهما خاصة وأن للحاجبين تأثيراً كبيراً على إبراز مكياج العينين وإنجاحه أو إخفاقه.

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