صاعقة رعدية تقتل امرأة روسية

أدت عواصف رعدية ورياح شديدة في روسيا، إلى وفاة امرأة خمسينية في شكورتستان، وذكر المكتب الصحفى بوزارة الطوارئ بجمهورية بشكورتستان في نشرته العاجلة: "توفيت امرأة من مواليد 1967، داخل فناء مبنى سكني بحي مياكينسكي في قرية أنياسيفو".

وتم تحذير سكان المنطقة من العواصف مساء 24 يونيو الحالي، وأوضحت الأرصاد أنّ سرعة الرياح تصل إلى 21 مترًا في الثانية مصحوبة بسقوط أمطار.

وتضررت 3 مناطق في الجمهورية الروسية، إذ سقطت أسقف منازل سكنية ومتجر مدرستين، ما أدى إلى انقطاع في التيار الكهربي بعدة مناطق متفرقة.

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