أدت عواصف رعدية ورياح شديدة في روسيا، إلى وفاة امرأة خمسينية في شكورتستان، وذكر المكتب الصحفى بوزارة الطوارئ بجمهورية بشكورتستان في نشرته العاجلة: "توفيت امرأة من مواليد 1967، داخل فناء مبنى سكني بحي مياكينسكي في قرية أنياسيفو".
وتم تحذير سكان المنطقة من العواصف مساء 24 يونيو الحالي، وأوضحت الأرصاد أنّ سرعة الرياح تصل إلى 21 مترًا في الثانية مصحوبة بسقوط أمطار.
وتضررت 3 مناطق في الجمهورية الروسية، إذ سقطت أسقف منازل سكنية ومتجر مدرستين، ما أدى إلى انقطاع في التيار الكهربي بعدة مناطق متفرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر صاعقة رعدية تقتل امرأة روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.