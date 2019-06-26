بدانة الأب تؤثر على صحة الأطفال وتزيد الوزن

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنّ 2.8 مليون شخص حول العالم يقضون سنويا بسبب البدانة، إذ أكدت نتائج دراسة حديثة نشرتها دورية "بي إم سي ميديسن"، أنّ بدانة الأب قد تؤثر على الأطفال.

دراسة: أطفال الوالدين المطلقين أكثر عرضة لزيادة الوزن

Advertisements

ومن المخاطر الصحية التي تواجه الأبناء أصحاب الوزن الزائد، كما ذكرها موقع daily medical، اضطرابات التنفس وأمراض القلب والسكري.

وأكدت الدراسة أنّ العادات الغذائية التي يتبعها الأب والنظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير من الدهون، يشجع الأبناء على اتباع الأسلوب ذاته في طريقة تناول الطعام، فالأبناء الذين يولدون لأمهات يعانين من السمنة المفرطة، كانوا أكثر عرضة لتأخر نمو المهارات الحركية الدقيقة، وكذلك تأخر نمو المهارات الاجتماعية.

​