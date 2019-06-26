بالصور| بـ"أبيض وأسود".. أول ظهور لـ هيفاء وهبي بعد مغادرتها المستشفى

تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة ملفتة، في أول جلسة تصوير لها، عقب مغادرتها المستشفى بعد رحلة علاج استمرت لأسابيع.

وتألقت هيفاء بفستان يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، قصير وبـ"كتف واحد"، في إطلالة تظهر وشمها، من توقيع دار الأزياء الفرنسية بالمان.

ونشرت الفنانة اللبنانية صورة واحدة من أحدث جلسة تصوير لها، معلقة باللغة الإنجليزية: "أحب أنّ استيقظ كل يوم، وأذكر نفسي بأنّ أكون ممتنًا للأشياء البسيطة"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، إذ حصد المنشور أكثر من 180 ألف تسجيل إعجاب.

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وفي سياق متصل، نشر مصور جلسة التصوير محمد يوسف، 3 صور من "فوتو سيشن"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، معلقًا: "جلسة تصويرية خاصة في العاصمة لندن، عمل جديد يجمعني مع أيقونة الشرق هيفاء وهبي، سعيد جدا بهذا العمل وأتطلع لأصدائه معكم".

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وكانت هيفاء غادرت المستشفى قبل أيام، عقب تعرضها لوعكة صحية لم تكشف عن تفاصيلها لمتابعيها حتى الآن، وذلك عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل كشف عن إصابة هيفاء بوعكة صحية، عبر حسابيه على "تويتر" و"إنستجرام"، قائلا: "للأسف هيفاء فعلا مريضة.. كبدها تعبان كتير، وبحاجة لعلاج مكثف، ادعولها بالشفاء".

وكشفت هيفاء قبل أسابيع، عن تعرضها لوعكة صحية، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي، بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم، وإنّ شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء".

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