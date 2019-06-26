"المرأة العربية" تستقبل أمين "المنظمة العربية" لتكنولوجيا الاتصال

أجرى المهندس محمد بن عمر الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، زيارة إلى مقر منظمة المرأة العربية صباح اليوم، لمناقشة سبل التعاون بين المؤسستينـ مع الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

ودار النقاش عن كيفية تحسين فرص التوظيف وريادة الأعمال، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال تنمية مهاراتهن الرقمية لسد الفجوات الرقمية في المنطقة العربية، وتوفير مختلف أنواع التدريب، وتطوير أدوات قائمة على التكنولوجيا تُلبي احتياجات النساء والفتيات العربيات.

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