لا تتجاهل هذه الأمور للحفاظ على نظافة منزلك

غسل اليدين والملابس والأسطح في الوقت المناسب أمور بسيطة، لكنها مفتاح النظافة العامة لكل شخص، للتقليل من نقل العدوى ومقاومة المضادات الحيوية.

لكن شخصا من بين4 يعتقدون بأنّ ذلك ليس مهمًا، وبحسب تقرير أصدرته الجمعية الملكية للصحة العامة التي وضعت بعض القواعد لمنع انتشار الميكروبات في المنزل، بحسب ما ذكرته "بي بي سي".

وأوضح التقرير أنّه لا يوجد ما يسمى بـ"إفراط في النظافة"، فبعض الناس يخلطون بين الأوساخ والجراثيم والنظافة، وقواعد الصحة العامة.

الأمور المهمة في عملية النظافة

أماكن إعداد الطعام والتعامل معه.

الأكل بالأصابع.

بعد استخدام المرحاض.

وقت السعال أو العطس أو تنظيف الأنف.

التعامل مع الملابس المتسخة وتنظيفها.

الاعتناء بالحيوانات الأليفة.

التعامل مع النفايات وإخراجها من البيت.

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الاعتناء بأحد أفراد الأسرة المصابين بعدوى.

تنظيف أسطح المطبخ وألواح فرم المواد الغذائية وتقطيعها، خاصة بعد إعداد الأطعمة النيئة مثل اللحوم والدجاج، أو قبل إعداد أطعمة من قبيل السندوتشات والوجبات السريعة.

تنظيف فوط الصحون خاصة بعد استخدامها في تنظيف أسطح ملوثة.

كيف نقضي على البكتيريا؟

غسل الأسطح والأدوات بالماء الدافئ والصابون يزيل البكتريا، ويسمح بالتخلص منها في البالوعات.

لكن إذا أردت قتل البكتريا تمامًا، فهذا يتطلب درجة حرارة 70 درجة مئوية، وبعض الوقت لعمل ذلك، بحسب ما تقوله وكالة الحفاظ على مستويات الطعام.

ما المواد التي يجب استخدامها؟

مواد منظفة: لتنظيف الأسطح وإزالة الدهون، لكنها لا تقتل البكتريا.

مواد مطهرة: تقتل البكتريا، لكنها ليست فعالة مع الأسطح المغطاة بالدهون، أو الأوساخ المرئية.

مواد معقمة: تستخدم للتنظيف والتعقيم.

ينبغي قراءة التعليمات بعناية بحسب ما يقوله الخبراء.

ينصح الخبراء باستخدام الورق بدلًا من قطع القماش في التنظيف، للمحافظة على عدم تلوث فوط المطبخ.

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