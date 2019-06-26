الامارات | ميسي الإيراني زير نساء.. والقضاء يلاحقه

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي الإيراني زير نساء.. والقضاء يلاحقه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت قناة "Insolite TV" أن شاباً إيرانياً يدعى رضا برستش، اغتنم شبهه الكبير بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة، لاستغلال عشرات النساء جنسيا.
وأوضحت القناة أن برستش نجح بالفعل في خداع اكثر من 50 امرأة بعد أن أوهمهن بأنه ميسي الحقيقي، وقات 23 ضحية برفعن دعاوى قضائية ضده بعد انكشاف أمره.
وكان برستش قد اكتسب شعبية جارفة بسبب شبهه الكبير بالنجم الأرجنتيني، وكاد يدخل السجن لشبهه بميسي حيث اتهم بالإخلال بالنظام العام الذي سببه تجمع الناس حوله لالتقاط الصور معه.
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