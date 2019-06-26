لونان اختارتهما النجمات العربيات لحفلات استقبال صيف 2019

شهد شهر يونيو/ حزيران مجموعة من الحفلات والمهرجانات الصيفيّة التي شاركت بها النجمات العربيّات في أنحاء مختلفة من العالم.واخترن كالعادة الظهور بإطلالات أنيقة وراقية، لكنها اقتصرت على لونين فقط هما الفضّي والأسود، تعرّفوا فيما يلي على أجمل إطلالاتهن واستوحوا منها أفكاراً لأزيائكنّ في مناسبات هذا الصيف.

- خلال حفلها في مدينة سان دييغو الأميركية أطلّت الفنانة اللبنانيّة نجوى كرم بثوب فضّي مبتكر تميّز بكمين متصلين من الخلف على شكل "كاب". وقد حملت إطلالتها توقيع دار Talbotrunhof الأميركية.

- أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أولى حفلاتها الغنائية في المملكة العربية السعوديّة في مدينة جدة، واختارت للمناسبة ثوباً طويلاً باللون الأسود تزيّن بحبيبات برّاقة وبحزام جلديّ عند الخصر. وقد حافظت على بساطة إطلالتها بتنسيقها مع خواتم وأقراط ماسيّة ناعمة.

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- الفنانة اللبنانيّة يارا، قدّمت أيضاً هذا الشهر أولى حفلاتها في السعوديّة. وقد ظهرت خلال حفلها في جدة بثوب أسود من دار La Bourgeoisie تزيّن بالتطريز الكثيف وبحزام من الساتان. كما نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة توسّطتها حبّات كبيرة من الزمرد حملت توقيع Azargems.

- خلال مشاركتها في مهرجان موازين في مدينة الرباط المغربيّة، تألّقت الفنانة كارول سماحة بثوب باللون الفضي المعدني حمل توقيع المصمم فؤاد سركيس. وقد نسّقت إطلالتها مع أقراط ماسيّة من Zoughaib&Co.

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- أحيت الفنانة نوال الزغبي، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر، حفلاً غنائياً في السعوديّة. وقد ارتدت للمناسبة ثوباً أسود مطرّزاً من La Bourgeoisie تميّز بتنورته الواسعة والحبيبات البرّاقة التي أضفت لمسات من الإشراق عليه. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Yeprem.

- تألّقت الفنانة الإماراتية أحلام خلال حفلها الأخير الذي أقيم في المملكة العربيّة السعودية بثوب فضّي حمل توقيع دار Zuhair Murad. وقد تميّزت إطلالتها بالتطريز الغني، الكمّين الطويلين، والحزام الذي حدّد خصرها.

- خلال حفلها الأخير الذي قدّمته في الكويت، اختارت الفنانة المصرية أنغام ثوباً فضياً مطرزاً بالكامل حمل توقيع المصمم الكويتي يوسف الجاسمي، وتزيّنت إطلالتها بحبيبات الكريستال وبحزام عند الخصر.

- أحيت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي حفلاً في مدينة جيزان السعودية. وقد تألّقت للمناسبة بثوب فضي من دار Basil Soda غطّته التكسيرات على التنورة، والكمّين، وتزيّن بالتطريز على منطقة الصدر، وهي نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسية فاخرة.

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