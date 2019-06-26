هذا الزيت يحل كل مشاكل شعرك.. تعرفي عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال مصفف الشعر الألماني روبيرتو لارايا إن زيت الأرجان "Argan Oil" يعد الحل لكل مشاكل الشعر المتمثلة في التساقط والجفاف والتقصف وقشرة الرأس وجفاف فروة الرأس.

وأوضح لارايا أن زيت الأرجان يزخر بمواد فعالة مهمة مثل فيتامين E وحمض اللينوليك، والتي تساعد الشعر على النمو والتمتع بالصحة وتمنحه ملمسا ناعما كالحرير ومظهرا لامعا وبراقا.

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كما يعمل زيت الأرجان على حماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية، ويوفر للشعر حماية من السخونة عند استعمال أدوات التصفيف مثل مكواة الفرد أو التجعيد.

وللاستفادة من المزايا الصحية والجمالية الجمّة ينبغي ترك زيت الأرجان على الشعر طوال الليل وشطفه في الصباح.

ومن ناحية أخرى ينبغي الاحتفاظ بزيت الأرجان في مكان بارد وجاف ومظلم، كي يحتفظ بمفعوله لأطول مدة ممكنة.