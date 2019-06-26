5 نصائح هامة لحل الخلاف مع الشريك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

قد لا تخلو أي علاقة زوجية من الخلافات بين الرجل والمرأة، وأحياناً قد تتطور الخلافات إلى شجارات عنيفة تساهم في تقويض العلاقة الزوجية، وتؤدي إلى تدميرها بشكل كامل في نهاية المطاف.

ولتجنب الآثار الكارثية للشجار على العلاقة الزوجية، أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، قائمة بالاستراتيجيات التي يجب على الزوجين اتباعها في حل خلافاتهما، على النحو التالي، ونشرها موقع "ae 24".

1- امنح بعض الوقت للتهدئة

عادة ما يميل الزوجان إلى المبالغة في ردود أفعالهما أثناء خوض أي جدال، وهذا بالتالي قد يؤجج الخلاف ويفاقم المشكلة، لذا لا بد من أن يتيح الزوجان لبعضهما البعض فرصة لتهدئة حدة النقاش، وبحث الخلاف بعقلانية وهدوء وحكمة.

2- التحلي بالصدق

لا يمكنك أبداً أن تحل خلافك مع شريك حياتك، إن لم تكن صادقاً مع نفسك ومع من تحب. امنح نفسك وقتاً للتفكير في ما يحدث، وتساءل عن الأسباب التي أدت إلى الشجار، واعمل بصدق وإخلاص على حل المشكلة مع الشريك.

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3- حل السبب الجذري للمشكلة

في بعض الأحيان، ينتهي المطاف بالأزواج إلى الشجار لأنهم لا يعاجلون السبب الجذري للمشكلة، لذا لا بد من التعرف على سبب المشكلة والعمل على حله نهائياً حتى لا يتكرر الشجار حول نفس القضيةة مراراً وتكراراً.

4- فن الاعتذار

لا يقتصر الاعتذار على قول " أنا آسف"، ولكي يكون اعتذارك ذو معنى فعلي، لا بد من اختيار كلمات صادقة تنبع من صميم قلبك. على سبيل المثال يمكنك الاعتذار على النحو التالي: " أنا آسف لأني تسببت لك بالأذى، سأحرص على أن لا أكرر هذا الخطأ مرة أخرى"

5- الإفادة من الخلاف

من الطبيعي أن يكون لطرفي العلاقة الزوجية آراء مختلفة حول قضايا معينة، وإن نشأ جدال بسبب هذه الآراء، فإن هذا الجدال يكون صحياً، ويمكن أن يساعدك على فهم شريك حياتك بشكل أفضل، وتطوير علاقة زوجية أكثر حباً واحتراماً.