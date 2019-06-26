الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والصحي.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل عن الوضع المادي والعاطفي والصحي، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope".

برج الحمل:

ماديًا: قد تكتشف أن لديك موهبة خفية للتخطيط المالي للمستقبل حتى لو لم تكن الأموال موجودة بعد، انتهز الفرصة لتحدد مسار مشروعك القادم.

عاطفيًا: تمر في بداية الأسبوع بأجواء ممتعة مع الشريك، لكن حاول ألا تتدخل في شؤونه الخاصة خصوصاً المتعلقة بالعمل أو العائلة.

صحيًا: لا تجعل التوتر يسيطر عليك خصوصاً مع ضغوط العمل المستمرة.

برج الثور:

ماديًا: تفكر في استقرار وضعك المادي دون تبذير وأن تكون أكثر مسئولية.

عاطفيًا: الشمس في برجك مما يجعلك أكثر تقبلاً واستعدادًا للمواعيد الغرامية، ستتلقى دعوة جديدة من أحد المهتمين بك، فلا تترد في الرد سريعاً حتى لا يمل الطرف الآخر.

صحيًا: تفكر دائمًا في ممارسة الرياضية، حاول البدء فورًا في التدريب، ولا تدع الأفكار هي التي تتمرن بدلًا منك.

برج الجوزاء:

ماديًا: لا تثق كثيرًا في الآخرين عندما يتعلق الأمر بالأموال، فالكثير يمكنهم أن يخدعونك بالأكاذيب لتنفق أمولاً في أشياء لم تكن لك النية في شرائها.

عاطفيًا: تتعرض في بداية الأسبوع إلى بعض لحظات المواعدة غير المريحة، وربما المخيبة للآمال، وتكتشف أنه لا يمكنك التحكم في كل شيء عندما يتعلق الأمر بالحب.

صحيًا: لا تجعل الإحباط يسيطر عليك حاول أن تتغلب على أوجاعك وأن تتأقلم معها.

برج السرطان:

ماليًا: تفكر في جلب الأموال من طرق جديدة مثل السفر إلى دول أخرى، فلا تُقدم علي هذه الخطوة لأنها ليست مرجحة للنجاح.

عاطفيًا: أنت غير لامع هذه الفترة لكن حاول أن تكتسب اهتمام الشريك، وتتخيل أجواء رومانسية تجعلك بحالة جيدة.

صحيًا: لديك بعض المشاكل في الجهاز التنفسي استرح عدد من الأيام، وجدد طاقتك لمواجهة مرضك.

برج الأسد:

ماليًا: قد لا يكون المال متاحًا تمامًا لوضع حلم بعيد المنال مستقبلاً، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تعليقه وعدم إنجازه، يمكنك البدء الآن.

عاطفيًا: تقلق بشأن الخوف من فراق الحبيب، لكن لا تيأس إنها مجرد فترة إعادة ترتيب أفكار عند الشريك.

صحيًا: رغم اهتمامك في الفترة الأخيرة بلياقتك البدنية، لكن إذا شعرت بأي وضع غير طبيعي لا تترد في زيارة الطبيب.

برج العذراء:

ماديًا: تستقر الأوضاع المالية وتُلبي احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.

عاطفيًا: أنت تجذب من حولك اليوم بالكثير من الأفعال والتصرفات، لكن في اتخاذ القرارات العاطفية اجعل العقل يساعد القلب للوصول إلى حل مع الشريك.

Advertisements

صحيًا: لا تقوم بأي إهمال في صحتك البدنية، ولا ترفع أثقال لأنها قد تسبب لك مشاكل في العمود الفقري.

برج الميزان:

ماديًا: ترغب هذا الأسبوع في إجراء بعض التحسينات المالية أو الدخول في سوق العقارات، قبل أن تقرر الدخول حاول وزن إيجابيات وسلبيات هذا النوع من الاستثمار.

عاطفيًا: نبتون متربع على برجك في بداية الأسبوع، فهل هي فرصتك في الحب؟ لا، فطاقتها المنخفضة لا تساعد في إتمام العلاقات.

صحيًا: قد تواجه بعض المشاكل النفسية، قد تشعر ببعض المخاوف والتوترات التي تؤثر عليك. يمكن أن تستنزف ببطء المشاعر الجيدة، حاول أن تسيطر على الوضع.

برج العقرب:

مادي: أنت تبحث عن كيفية حماية عائلتك ماديًا على المدى الطويل. قد يطلب منك التفكير في التعاقد مع مستشار مالي أو خبير.

عاطفيا: تكون جريئًا إلى حد ما في تعاملاتك مع الشريك، حاول الابتعاد عن المشاكسة.. أنت في غنى عن هذه التصرفات.

صحيًا: لا تجعل الرفاهية والتنزه يسيطران على صحتك، حاول تنظيم وقتك، سيساعدك هذا على التأقلم لوضع صحي جيد.

برج القوس:

ماديًا: لا تقوم بإنفاق أموال على أشياء تقليدية لا نفع منها.

عاطفيًا: تكون أكثر جاذبية مع الحبيب في نهاية الأسبوع، حاول التخطيط لعطلة ليلية مميزة.

صحيًا: امتنع عن الأطعمة التي تسبب لك التخمة، فأنت لا تقدر على مواجهة النتائج المترتبة بعد الوجبات المضرة.

برج الجدي:

ماديًا: حاول أن تستثمر أموالك بدلاً من التبذير، الذي عانيت منه في الفترات السابقة.

عاطفيًا: تفكر في الحبيب السابق، لكن أي محاولات للرجوع قد تجعلك تحزن، حاول التصرف بعقلانية.

صحيًا: أنت تمتلك جسم مليء بالدهون، وهذه ليست من عادتك الصحية حاول الرجوع.

برج الدلو:

ماديًا: لا تجعل بعض الأشخاص يتآمرون عليك بشأن مبلغ مالي، ولا تضع نفسك في موقف إحراج لتنفق أمولاً في عملية نصب قد تقوم ضدك.

عاطفيًا: اهتمامك بالشريك يجعلك في موقف جيد معه، أنت ممن يفضلون الأوقات الطيبة مع الحبيب فلا تترد في تحديد معاد للمقابلة.

صحيًا: توخى الحذر عند الخروج من المنزل، قد تصيبك أمراض جلدية حاول الانتباه من لمس أشياء مشكوك في سلامتها.

برج الحوت:

ماليًا: الآن أنسب الأوقات للبدء في مشروع جديد، لكن حاول أن تقوم بجدولة الأولويات لتصل إلى حلول ونتائج مبهرة في المشروع القادم.

عاطفيًا: يحتاج الشريك بعض الاهتمام، بالطبع أنت مقصر، يبدأ الشريك في توخي الحذر معك، لأنه يشعر بالخيانة تجاه تصرفاتك.

صحيًا: أنت على ما يرام لكن عدم النوم قد يؤثر عليك بشكل سلبي، حاول فقط تنظيم وقتك للحصول على قسط كافي من الراحة.