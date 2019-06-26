"الهوت شورت" القماش يتربع على قمة موضة صيف 2019

تختلف الموضة وتقاليعها وتظل هناك مكانة خاصة للشورتات القماش فى قلوب وأعين الفتيات، فهذه الموضة التى ظهرت منذ عدة سنوات ولا تظل تتربع على عرش أزياء المصيف العصرية التى تستطيع أن تخطف إليها قلوب وأعين كل الفتيات المهتمات بهذا العالم الواسع، وما يقدم لهت من تصاميم خلال كل عام، ولأن للهوت شورت ازياء وتصميمات عديدة تقف الكثير من الفتيات عاجزات أمام الاختيار من بينها، نقدم لك اليوم مجموعة مختلفة ومتنوعة من تصميمات الهوت شورت العصرى المتصدرة لعالم أزياء 2019، على حسب ما ذكر على موقع "TMZ".

اختارى من بين هذه التصميمات الكثيرة المقدمة لك من الهوت شورت ألوانه القاتمة إذا كنت من عشاق هذه الدرجات من الألوان، ووظفى عليه تيشرت بيزك ذات لون زاهى بسيط، أما إذا كنت ممن يفضلن إرتدائه بألوانه الزاهية كالبيج، الأبيض النودـ الأحمر وغيرهم من الألوان العصرية الزاهية، فوفر عالم الموضة لك مجموعة كبيرة من الاختيارات تتناسب مع جميع الأذواق.

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كما أن الشورت القماش هو أيضًا قطعة مرنة يمكن ارتداؤها أثناء إطلالتك الصباحية على الشاطئ، كما يمكنك توظيفه اثناء إطلالة المصيف الليلة مع الأسرة أو الأصدقاء، فإختار من بين الشورت ذات النقشات المتداخلة، أو حتى الشورت السادة ما يناسبك لأحدث إطلالة شبابية على شواطئ 2019.

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