ريهانا غير موفقة بإطلالاتها الأخيرة

واشنطن - لايف ستايل
تُعد إطلالات "ريهانا" الأخيرة غير موفّقة، فلم تكن على قدر التوقعات، بخاصة الإطلالتين الأخيرتين اللتين ظهرت فيهما في حفل جوائز "BET Awards"، على الرغم من إطلاقها مؤخرًا مجموعتها الخاصة للملابس والتي تحمل اسم Fenty.
وأطلت "ريهانا"، أولًا بفستان طويل من قماش الساتان باللونين الأحمر والأسود بطبعة التنين، ويبلغ سعره £620، لكن قصّته الضيقة أظهرت منحياتها وكشفت عن الوزن الزائد الذي اكتسبته النجمة مؤخرًا فلم يناسب قوامها.
وأكملت الإطلالة بحذاء مفتوح أسود من مجموعة Manolo Blahnik، وتزيّنت بالكثير من الأكسسوارات الفضية التي إعتمدت طبقات منها حول عنقها وفي يديها. كما نسّقت مع اللوك كلاتش أحمر من جلد التمساح.
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كما أطلت ريهانا في وقت سابق من اليوم ذاته، على مسرح Microsoft Theater لتسليم ماري جاي بلايج Mary J. Blige جائزة الإنجاز مدى الحياة، وظهرت بطقم من الجلد الأسود من مجموعتها Fenty مؤلف من جاكيت واسعة مع حقيبة حزام تحدد الخصر وسروال ضيق.
واعتمدت ريهانا من الناحية الجمالية، لشعرها الأحمر تسريحة ذيل الحصان مع الشعر المموّج.
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