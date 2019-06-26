علماء يكتشفون فيروسات تقضي على بكتيريا إسفنجة "الصحون"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

اكتشف باحثون أمريكيون فيروسات مفيدة تنشأ على إسفنجة جلي الصحون، تتميز بمقدرتها على محاربة البكتيريا التي لا يمكن قتلها بالمضادات الحيوية وحدها.

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الدراسة التي أجريت يوم الأحد في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للميكروبيولوجيا أظهرت أن الباحثين استخدموا البكتيريا كطعم لاثنين من الفيروسات التي تلتهم البكتريا وتقضي عليها بشكل كامل.

وبحسب الباحثين فإن اسفنجة جلي الصحون تتعرض لجميع أنواع الميكروبات، الأمر الذي يؤدي إلى تكوين كم كبير من البكتيريا، وتوفير مصادر غذائية غنية للعاثيات، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة تايمز أوف إنديا.

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وقارن الباحثون الحمض النووي لكل سلالات البكتريا التي تتراكم على اسفنجة الجلي، وأهمها تلك التي تتخذ شكل العصا، والتي تتواجد مثيلات لها في البراز، وهي عادة تتسبب بالإصابة بعدة أمراض.

وقالت بريانا فايس، طالبة علوم الحياة في معهد نيويورك للتكنولوجيا، في بيان لها: "توضح دراستنا القيمة بأن إسفنجة الجلي تعد بيئة ملائمة لتراكم البكتريا الضارة التي لا يمكن التخلص منها بالمضادات الحيوية، وفي الوقت نفسه تحتوي على نوع من الفيروسات المفيدة التي تتمتع بالقدرة على محاربة هذه البكتريا والقضاء عليها بشكل نهائي".

وأضافت فايس، بأن فهم كيفية عمل الفيروسات المكتشفة، يعد مفتاحاً لإيجاد علاج للعديد من الأمراض الناجمة عن البكتريا الضارة.