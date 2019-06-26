بالصور| "يسرا" تؤسس "أصيلة" للمنتجات البدوية في "العريش"

رغم بعدها فترة طويلة عن منطقة "العريش"، إلا أنها لم تنس حبها للمكان الذي عاشت فيه 18 عامًا، منذ كان عمرها عامان، ذكريات جعلتها تحاول الرجوع مجددًا إلى العريش بعد عودتها إلى القاهرة لتؤسس "أصيلة"، للمنتجات البدوية.

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رغم دراسة يسرا حسين، 24 عامًا، بكلية تجارة، إلا أنها نجحت في إطلاق مشروع للملابس البدوية المطرزة، وتقوم باختيار شكل التصميم والقماش المستخدم والألوان وذلك لشغفها بأعمال "الهاند ميد".

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حرصت على مساعدة الفتيات في شمال سيناء، لعدم وجود فرص عمل كافية. تقول "يسرا"، أثناء حديثها لـ "هُن"، "نقص الخدمات في العريش شجعها على التفكير في توفير مصدر دخل للفتيات في العريش لطريقة عملهن البارعة.

ترى الفتاة العشرينية أن اسم "أصيلة"، الذي أطلقته على المؤسسة من أكثر الأسماء الذي يتناسب مع المنتجات البدوية.

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قررت "يسرا"، دخول هذا المجال في رابعة جامعة، تعمل على توفير الأقمشة للسيدات وتترك لهن مهمة تطريزها.

ويستغرق أحيانًا تطريز قطعة واحدة 60 يومًا، وتختلف تصميماتها ما بين السترات البدوية، الأوشحة، والأثواب.

ورغم مشقة السفر من القاهرة إلى العريش إلا أنها لم تواجه صعوبة في ذلك، ولكن الصعوبة الحقيقية، كما ذكرت، في عدم قدرتها على متابعة عملها في شمال سيناء، بشكل مستمر.

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