مبروك عطية: "لو أم حضرتك زي أم 44 وقالتلك طلق مراتك متسمعلهاش"

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن من حق والد الزوج أن يطلب من ابنه تطليق زوجته.

وضرب "عطية" مثلًا خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، بالصحابي الجليل أبوبكر الصديق، والذي طلب من ابنه عبدالله، أن يطلق زوجته لأنها كانت تلهيه عن العبادة والجهاد لولا وساطة سيدنا عمر بن الخطاب.

وأضاف عطية: "لو كان أبوك أو أمك مثل أبوبكر الصديق، وقالك طلق مراتك اسمع كلامهم لكن لو أم حضرتك زي أم 44 متسمعلهاش كلام".

وتابع: "قوم قولها دي بتحبك وغير الموضوع ولما أم تقوله طلق عشان إيه؟" متسائلًا: "وهي اللي هتنام في حضنك".

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وقال عطية، إنه يرد على أي أم تخبره أنها طلبت من ابنها تطليق زوجته: "حضرتك اللي هتونسي وحشته وتنامي في حضنه؟".

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