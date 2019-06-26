مبروك عطية: "حماتك زي أمك.. ولفظ الحماة مش في القرآن"

قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن لفظ "الحماة" لم يذكر في الشرع، والقرآن الكريم سمى "الحماة" بـ"أم الزوجة".

وأضاف "عطية" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "حماتك هي أمك والعلم اللي بيقول كده، والحما زي الأم مفيش كلام".

وحذر مبروك عطية، من معرفة الأم أو الحماة بأي مشكلة تحدث بين الزوجين، وكذلك والد الزوج ووالد الزوجة "هو إيه اللي بوظ الدنيا غير إننا بناخد آراء بعض في القضايا الكبرى وده مينفعش".

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وشدد "عطية" على ضرورة أن يساوي المرء بين والديه، وإن اقتضت المفاضلة فإنه يجب أن يفضل أمه لأنها حملته في بطنها تسعة أشهر.

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