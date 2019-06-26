"الفيس بوك خرب بيتي".. أميرة ترفع دعوى نفقة على زوجها بعد وقوعه في حب طالبته

"الفيس بوك خرب بيتى".. بهذه الكلمات تبدأ "أميرة.أ" صاحبة الثلاثين عامًا، حكايتها مع زوجها معلم اللغة العربية، الذي وقع في حب إحدى طالباته في المدرسة، التي يتواصل معها بشكل دائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليهمل زوجته ممتنعًا عن الإنفاق على أبنائهما، ما دفعها لرفع قضية نفقة رقم "398" في محكمة شبرا الخيمة.

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تفاصيل معاناة الزوجة الثلاثينية، ترويها الدكتورة سلوى جميل، المحامية، لـ"هُن" قائلة: "موكلتي أتت لمكتبي بعد أن يئست من زوجها، عندما امتنع الأخير عن الإنفاق على أطفاله بسبب الطالبة التي كان يقوم بالتدريس لها في المدرسة التي عُيِّن بها".

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وتابعت "جميل": "عبد الرؤوف كان شديد الإنفاق، الأمر الذي أدى بموكلتي لرفع قضية نفقة لصغارها، وحتى الآن لم تتم المحكمة النطق بالحكم".

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