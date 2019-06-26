بـ42 مليون جنيه.. تكلفة تجديد منزل الأمير هارى وزوجته ميجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

منزل "Frogmore" الذي يعيش فيه الزوجان الأمير هاري ودوقة ساسيكس ميجان ماركل، يعتبر هدية من الملكة إليزابيث الثانية احتفالًا بزواجهما، إلا أنهما بعد وقت قصير قاما الزوجان بتجديد القصر بتكلفة بلغت 2.4 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل حوالي 42 مليون جنيه مصري)، بسحب ما كشف عنه قصر بكنجهام.

يبدو أن الزوجين وجدوا أن الوقت مناسب لتجديد هذا القصر، الموجود فى فناء مبنى قلعة وندسور الذى يعود للقرن التاسع عشر، وهو مقر الإقامة الرسمى لهما، وحسب ما نشرته صحيفة "التليجراف" فإن منحة دافعى الضرائب تكلفت بتغطية المبالغ الأساسية لتجديد المطابخ، ودورات المياه، والأرضيات، والفناء.

Advertisements

وقال السير مايكل ستيفنز المكلف بإدارة الحسابات الملكية، أن هناك بعض القصور ظلت سنوات عديدة دون استخدام، لذا احتاجت البنية التحتية القديمة إلى تجديدات شاملة، ومن ضمنها كان منزل "Frogmore".

يذكر أنه قد تم إنفاق 67 مليون جنيه إسترليني على أعمال ترميم وتجديد القصور، بجانب أمور أخرى، فيما كان المبلغ الكلي 982 مليونًا، وهو المبلغ الذي تلقته العائلة من الخزانة البريطانية.