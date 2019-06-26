طريقة عمل البقسماط في المنزل

"البقسماط" من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة في البيوت العربية، والتي تبحث ربات البيوت عن طريقة إعدادها بطريقة جيدة، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير البقسماط في البيت، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "سي بي سي سفرة":-

المقادير

3 أكواب من الدقيق

بيضة

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملح

سكر

ماء للعجن

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حبة البركة

فانيليا

نصف كوب زيت

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زعتر جاف

سمسم

حبوب كمون

طريقة العمل

- خلط الخميرة والدقيق ورشة الملح ورشة السكر.

- إضافة الماء والزيت على الخليط، وتقلبيه حتى يتحول إلى العجين.

- ترك العجين حتى يتخمر.

- دهن العجين المُخمر بالبيض والفانيليا.

- رش السمسم وحبة البركة وزعتر جاف والكمون.

- تقطيع العجين على هيئة شرائط مع لفها ودهنها بالبيض والفانيليا، ووضع الشرائط في الفرن.

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