طريقة تحضير الجبن القريش في المنزل

يعتبر الجبن من أساسيات المنزل، ويمكن تحضير معظم أنواع الجبن بطريقة سهلة وبسيطة، ومن بينها الجبن القريش، والتي تعد سهلة للغاية. ويقدم موقع "هُن" طريقة عمل الجبن القريش. المقادير 10 كيلو حليب. رشة ملح. طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت الطريقة تتم تدفئة الحليب على نار متوسطة، ولكن يجب تجنب تسخينه أو غليه. يوضع اللبن في طاجن من الفخار في مكان دافئ لـ12 ساعة. يصفى الجبن من الماء مع الاحتفاظ به (الشرش). يوضع الجبن في حصيرة من الخوص، أو الشاش الطبي إذا لم يتوفر الخوص. Advertisements طريقة عمل شيبسي بالجبنة في الفرن يلف الجبن داخل الشاش أو الحصيرة على شكل أسطوانة. يترك الجبن في مصفاة لمدة 6 ساعات حتى يتخلص من الماء. يوضع الجبن في علب، ويضاف عليه الشرش. طريقة تحضير الكنافة بالجبن على الفحم أصبح الجبن جاهزا للأكل. ​

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