"بدأت بهزار وانتهت بجواز".. ملكة جمال موسكو تكشف تفاصيل زواجها من سلطان ماليزيا

كشفت ملكة جمال موسكو السابقة، ريهانا أوكسانا بترا، تفاصيل زواجها، من السلطان محمد الخامس، سلطان ماليزيا، وذلك عقب مرور 6 أشهر من الزواج.

وبحسبما ذكرته صحيفة "تلجراف" البريطانية، أكدت ملكة الجمال أنها التقط بالأخير، في خريف 2017، بأوروبا، قائلة: "قدم نفسه أنه سلطان ماليزيا، فظننته حينها أنه يمزح، حتى رديت عليه، وأنا ملكة موسكو، ومن ثم بدأنا الحديث، وتبادل الأرقام".

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ونشرت "ريهانا" مؤخرًا العديد من الصور التي تجمعها بالأخير، وذلك عقب مرور أشهر على زواجهما، كما شاركت متابعيها، بعدة صور خلال فترة حملها، وصورة لابنهما تينكو إسماعيل ليون، الذي أنجبته في مايو الماضي.

يذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما، منذ 6 أشهر، عقب تنازل ملك ماليزيا عن العرش، وذلك في قاعة حفلات Barvikha في موسكو، إلا أن القصر الملكي لم يصدر أي بيان رسمي عن الزواج.

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