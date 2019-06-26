تكريم أول طبيبتين مصريتين في المؤتمر العالمي للأطباء

كرمت شركة لوريال أول طبيبتين مصريتين حصلتا على الجائزة العالمية للمسؤولية المجتمعية كأفضل مشروع في أفريقيا والشرق الأوسط، خلال فعاليات المؤتمر العالمي لأطباء الجلدية (World congress of Dermatology).

محمد العربي: تقدم أكثر من 123 مشروعا في المسابقة من 34 دولة حول العالم ونفخر بفوز طبيبتين مصريتين لأول مرة بهذه الجائزة المرموقة

وفي هذا السياق، قال محمد العربي-رئيس قطاع المنتجات الطبية التجميلية في شركة لوريال مصر: "نفخر بأننا ننتمي لمجموعة عالمية تحرص على إطلاق ودعم المبادرات المستدامة التي تساهم في تمكين مختلف التخصصات، ففي هذا النطاق، تدعم شركة لوريال المبادرات المبتكرة الخاصة بالأمراض الجلدية حول العالم بهدف تعزيز القطاع وتشجيع أطباء الجلدية على اقتطاع جزء من وقتهم في معالجة ودعم والفئات الأكثر احتياجا".

وأعرب العربي عن فخره بالإعلان عن فوز أول طبيبتين مصريتين بالجائزة العالمية للمسؤولية المجتمعية في مجال الأمراض الجلدية منذ إطلاق هذا البرنامج منذ 12 عاماً، حيث اختير مشروعهم من ضمن أكثر من 123 فكرة مشاركة لهذا العام من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى الدور الفعال لأطباء الأمراض الجلدية في معالجة المرضى بصورة مبتكرة تساهم في "إعادة دمجهم" بشكل كامل في المجتمع.

وأوضح العربي أنه كان لزاماً على الأطباء المشاركين أن يتقدموا بمشاريع تعكس قيم شركة لوريال العالمية، ولذلك فقد تضمنت ثلاثة محاور رئيسية وهي: الوقاية وزيادة الوعي بشأن الصحة الجلدية، ومساعدة المرضى في تقبل حالاتهم، وتقديم الرعاية والتغطية والجراحة".

جاء ذلك بحضور كبار أطباء وخبراء الجلدية في العالم تعقد المسابقة للعام الثالث بمشاركة الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية والمؤتمر العالمي للأمراض الجلدية.

كانت الدكتورة داليا جمال أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية والليزر والتجميل بالمركز القومي للبحوث، والدكتورة راجية الوشاحي استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، قد تقدما بمشروع "حياة أفضل بعد الحروق"، والذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر ومركز البحوث القومي والذي يهدف إلى الحصول على أفضل النتائج العلاجية لمرضى الحروق من خلال تطبيق ثلاثة محاور أساسية تشمل: الوقاية، والعلاج، وإعادة التأهيل.

جاءت رعاية لوريال لهذه الجائزة العالمية بالمؤتمر العالمي لأطباء الجلدية انطلاقاً من إيمان الشركة الراسخ بأهمية البحث العلمي والابتكار والتطوير كونهم ركائز أساسية لاستراتيجية الشركة.

كما تؤكد الجائزة على تقدير الشركة لمجهودات أطباء وخبراء الجلدية الحثيثة في جميع أنحاء العالم وبالأخص مشاركتهم بصورة إيجابية وفعالة في مجال الصحة الجلدية والخدمة المجتمعية.

Advertisements

راجية وشاحي: حصولي على الجائزة تقدير لمجهودات دؤوبة لخروج بحث علمي مختلف يركز على مزج طرق علاجية مختلفة للحصول على أفضل النتائج العلاجية للمرضى

ومن جانبها، أعربت الدكتورة راجية وشاحي استشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل، عن سعادتها بنيلها الجائزة العالمية قائلة: "تؤكد الجائزة على قدرة الطبيبات المصريات على المنافسة في المحافل الطبية الدولية، وحصولي على الجائزة هو بمثابة تقدير لمجهود بحثي وعلمي ركز على مزج طرق علاجية مختلفة بهدف الخروج بأفضل النتائج العلاجية للمرضى".

وأشارت الدكتورة داليا جمال أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بالمركز القومي للبحوث، إلى أن مثل هذه المبادرات تعمل بصورة إيجابية على تعزيز القطاع ككل من خلال تشجيع أطباء الأمراض الجلدية لبذل الوقت والمجهود في المسؤولية المجتمعية، ودعم الفئات الاكثر احتياجاً من خلال مبادرات ومشروعات بناءة.

وأضافت أن مشروع "حياة أفضل بعد الحروق" ينفذ بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والدكتور عادل أحمد مدير القطاع الطبي بمؤسسة أهل مصر، وهو يركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: الوقاية، والعلاج، وإعادة التأهيل.

وتتميز الفكرة البحثية بأنها تخلق الوعي اللازم حول كيفية الوقاية من التعرض للحرائق، بالإضافة إلى توفير فرص تأهيلية ما بعد العلاج، خاصةً وأنها تعد خطوة رئيسية لا يمكن إغفالها، فالدعم النفسي الذي يحصل عليه المصابون هو عنصر جوهري في عودتهم لممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وصرحت داليا بأنه تم علاج أكثر من 1000 حالة من ضحايا الحروق حتى الآن، وما زلنا نتطلع إلى المساهمة في علاج عدد أكبر من المصابين من خلال مشروع "حياة أفضل بعد الحرائق".

الجدير بالذكر أن جائزة لوريال العالمية للمسؤولية المجتمعية في مجال الأمراض الجلدية تُمنح كل عام لخمسة فائزين، حيث يتم اختيار فائز واحد عن كل قارة، وتعطى لأفضل المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى مساعدة مرضى الجلدية لتعزيز ثقتهم في نفسهم وتحسين جودة حياتهم، حيث يتم تقييم المبادرات من خلال خبراء عالميين من أطباء الجلدية.

​